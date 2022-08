Na zona de rebaixamento, Cuiabá e Juventude se enfrentam na Arena Pantanal

Estadão Conteúdo 13/08/2022 - 7:20 Compartilhe

A Arena Pantanal será palco do encontro de dois times desesperados. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, Cuiabá e Juventude se enfrentam neste sábado, a partir das 20h30, pela 22ª rodada do campeonato.

Sem ganhar há cinco jogos, sendo quatro derrotas, o Cuiabá está na 18ª colocação, com 20 pontos. O fim do jejum pode tirá-lo da zona de rebaixamento, mesmo que de forma provisória. O Juventude vem de duas derrotas seguidas e está afundado na lanterna, com 16 pontos.

O Cuiabá busca melhorar o aproveitamento sob o comando de António Oliveira. Até aqui, foram seis derrotas, três empates e apenas duas vitórias. Para encerrar o jejum de cinco jogos, o treinador português tem as voltas dos laterais João Lucas e Igor Caríus. Regularizados, o lateral Sidcley e o atacante Deyverson devem ficar como opção no banco de reservas.

“Mais um jogo importante como todos os outros. A equipe tem mostrado qualidade, tem sido competente, tem faltado uma ponta de sorte em muitas situações, mas estamos preparados para ganhar. Acredito muito no trabalho, no quesito qualitativo a equipe tem sido competente. Com naturalidade, as coisas irão acontecer. Mais cedo ou mais tarde vamos voltar a ganhar”, disse António Oliveira.

Pressionado no cargo apesar da diretoria ter elogiado seu trabalho, Umberto Louzer aproveitou a semana para testar mudanças no Juventude e deve adotar o 3-5-2, com a entrada do recém-contratado Nogueira no lugar do meia Óscar Ruiz. Chico, Marlon e Vitor Gabriel são outros jogadores que devem perder espaço entre os titulares.

“Essas semanas abertas servem justamente para treinarmos outras variações. Temos zagueiros com essas capacidades de velocidade e que tenham construção. Para se ter uma formação com três defensores, é preciso que esses atletas tenham essas características de jogo, para que não se fique preso em apenas uma forma de jogo”, afirmou Louzer.