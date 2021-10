Na web, torcida lança campanha de apoio a técnico do Sport que se emocionou ao vencer o Corinthians Apoiadores do Leão usaram as redes sociais para levantar a hastag "Fechado com Gustavo Florentín"

Torcedores do Sport iniciaram uma campanha nas redes sociais para apoiar o treinador paraguaio Gustavo Florentín, que se emocionou após a vitória do clube pernambucano sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Veja o vídeo com os lances da partida clicando aqui.

O Sport derrotou o Corinthians por 1 a 0, com gol de Paulinho Moccelin. A equipe pernambucana emendou a terceira vitória consecutiva e dá sinais de que pode escapar do rebaixamento. O Timão, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G4.

– Esse perfil está completamente fechado com Gustavo Florentin – postou um torcedor do Leão, que foi seguido por muitos outros, colocando o nome do paraguaio entre os assuntos mais comentados do Twitter.

– Gustavo Florentín ajoelhado comemorando a vitória, arrepiei. Te amo, Sport, bora lutar – postou uma torcedora.

O Sport segue vivo na luta contra o rebaixamento. Com 22 pontos, o Leão é o primeiro dentro da zona da degola, empatado com o Bahia em pontos. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Cuiabá, fora de casa, na quinta. Já o Corinthians recebe o Fluminense, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Gustavo Florentín ajoelhado comemorando a vitória, arrepiei. Te amo @sportrecife, bora lutar ❤️❤️❤️ — iandra (@iandratfelix) October 9, 2021

Esse perfil está completamente fechado com Gustavo Florentin. https://t.co/lEBJMm3jhK — Caio Fagundes (@_CaioFagundes_) October 9, 2021

sport quebrando a invencibilidade de 10 jogos do corinthians KKKKKKK nunca foi sorte sempre foi gustavo florentín#SPTxCOR pic.twitter.com/rkY83kv6wz



— giovanna (@giolopes21) October 9, 2021

Muchas gracias, Gustavo Florentín !!! ❤️ Que fotão pic.twitter.com/UOQJDNK5hn — Leoa 100% IMUNIZADAH ❤️ ( ) (@Wennya_SPORT87) October 9, 2021

