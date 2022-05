Na web, torcida do Fluminense vibra com gol e atuação de Ganso contra o Junior Barranquilla Ganso foi um dos protagonistas da vitória do Fluminense sobre o Junior Barranquilla por 2 a 1 no Maracanã, em partida válida pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana





Nas redes sociais, a torcida vibrou com mais uma atuação de destaque de Paulo Henrique. Nesta quarta-feira, ele foi um dos protagonistas da vitória do Fluminense sobre o Junior Barranquilla por 2 a 1 no Maracanã, em partida válida pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana.

De acordo com dados do site “FootStas”, Ganso acertou 37 passes, teve dois desarmes, conseguiu uma interceptação e deu dois passes para finalização. Além disso, sofreu cinco faltas (maior marca do jogo) e cometeu apenas duas.

O ponto alto da atuação do meia do Fluminense, contudo, foi o gol marcado logo no início da partida. Com apenas três minutos de jogo, Ganso acertou uma meia-bicicleta para estufar as redes do goleiro Sebastián Viera.

Abaixo, confira algumas reações da torcida pela partida do meia e pelo gol marcado:

É BOM DEMAIS VER PAULO HENRIQUE GANSO JOGANDO BEM — Tricolor Falando (@tricolor_faland) May 5, 2022

GOOOOOOOLLLLL DO FLUMINENSE CARALHOOOOOOOOO

GOL DO MEU CAMISA 10, PAULO HENRIQUE GANSO EU TE AMOOO

MELHOR CAMISA 10 DO BRASIL pic.twitter.com/ryNmaiZlV5 — Fluminensee1902 (@Fluminensee1902) May 5, 2022

PAULO HENRIQUE GANSO! EU TE AMO! — Mateus Duque (@mateusduque) May 5, 2022

Como é bom ser fã do Paulo Henrique Ganso — Assis (@Assisffc_) May 5, 2022

Precisamos falar de Paulo Henrique Ganso…

Catar 2022 não seria nenhum exagero — Amaury (@ffcmarquess) May 5, 2022

Eu e minha casa serviremos a Paulo Henrique Ganso — Negorilla (@_kelvynsant) May 5, 2022

