Na web, torcida do Corinthians exalta trio após empate com o Boca Juniors pela Libertadores Du Queiroz, Fábio Santos e Cássio foram jogadores elogiados pela torcida do Corinthians; nesta terça-feira, o Timão segurou o empate com um a menos contra o Boca Juniors

A torcida do Corinthians ficou contente com o desempenho de Du Queiroz, Fábio Santos e Cássio no empate do Timão com o Boca Juniors em 1 a 1, nesta terça-feira, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. Pelas redes sociais, os três foram os jogadores mais exaltados pelos corintianos. Abaixo, confira algumas publicações:





> ATUAÇÕES: veja as notas dos jogadores do Corinthians

Pontos positivos: Du Queiroz está sendo espetacular, critiquei em um momento ruim, mas pontuei que era jovem e iria oscilar. Hoje vive o melhor momento e foi coroado com um gol, pra dar mais confiança.

FS, hj foi sensacional, partidaça defensivamente. Brigou, xingou, catimbo — FUTEBOL COM ÓDIO (@SCCP197) May 18, 2022

Du Queiroz hoje foi o que Iniesta sempre sonhou em ser!!!! — Cleiton Rasta (@creytinho_) May 18, 2022

o tanto que o Du Queiroz e o Fábio Santos jogou não tá escrito — duda ms (@_dudamelo_S2) May 18, 2022

Nomes do jogo de hoje: 1- Du Queiroz

2- Cássio

3- Fábio Santos — Vítor Nicacio (@nicaciov7) May 18, 2022

felizmente o goleiro Cássio é gigante. — kaique (@kaiqamaral) May 18, 2022

AULA DO FÁBIO SANTOS HOJE TÁ? JOGOU MUITO PRINCIPALMENTE DEPOIS DA EXPULSÃO DO CANTILLO — NFL da Decepção (@NFLdaDecepcao) May 18, 2022

Fábio Santos e Du Queiroz. Que jogaço! — Guilherme Zagari (@zagari_) May 18, 2022

DU QUEIROZ E FÁBIO SANTOS DOUTRINARAM NA BOMBONERA!! — Lucas Goez ˢᶜᶜᵖ (@Lucas_Goez) May 18, 2022

> Veja e simule a tabela da Libertadores

Dentro de campo, cabe lembrar, Du Queiroz abriu o placar para o Timão na Bombonera lotada. Contudo, já na reta final do primeiro tempo, aos 42 minutos, Benedetto igualou o marcador.

Na etapa final, Cantillo e o técnico Vítor Pereira foram expulsos. Dessa forma, desde os 29 minutos, o Corinthians teve que segurar a pressão do Boca Juniors com um jogador a menos – e conseguiu.

Com o resultado, o Timão está mais perto de garantir a vaga para as oitavas de final da Libertadores. A equipe, agora, depende apenas de uma vitória sobre o Always Ready, na próxima quinta-feira, às 21h, na Neo Química Arena. O LANCE! acompanhará o jogo em tempo real.

E MAIS:

E MAIS: