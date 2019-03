Na volta dos ‘Garotos do Ninho’, Fla goleia em estreia na Copa do Brasil Sub-20

Pouco mais de um mês do incêndio no CT Ninho do Urubu, os “Garotos do Ninho” voltaram aos gramados na noite desta quinta-feira. Em sua estreia na Copa do Brasil Sub-20, o Flamengo goleou o Ceilândia-DF por 4 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Foi o primeiro jogo da categoria de base do clube carioca desde a tragédia que causou a morte de dez jogadores e deixou três feridos – um deles ainda segue internado, em processo de recuperação.

Curiosamente, o único jogador da equipe que costumava ficar alojado no CT, hoje parcialmente interditado, marcou dois gols nesta noite. Rodrigo Muniz, de 17 anos, ainda mora com a base do Flamengo, mas não estava no local no momento do incêndio, ocorrido no início de fevereiro. Nenhum dos 11 titulares do time carioca estava no alojamento no momento da tragédia.

Os demais gols dos anfitriões foram marcados por Bill e Yuri. O resultado garantiu o time carioca na segunda fase da competição nacional. O próximo adversário do Flamengo vai sair do duelo entre Real Ariquemes-RO e Horizonte-CE.

Como vem fazendo o time profissional, o time sub-20 do Flamengo homenageou as dez vítimas do incêndio em seu uniforme, com um laço preto com os nomes de Athila, Arthur, Bernardo, Christian, Gedson, Jorge, Pablo, Rykelmo, Samuel e Vítor. As inscrições apareciam logo abaixo do escudo do clube na camisa.