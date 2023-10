Na volta de Neuer, Bayern goleia Darmstadt por 8 a 0 em jogo com 3 expulsos e gol do meio-campo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/10/2023 - 12:40 Para compartilhar:

A vitória do Bayern de Munique sobre o Darmstadt pela nona rodada do Campeonato Alemão neste sábado teve roteiro de cinema e um pouco de tudo. O duelo terminou 8 a 0, com três gols de Harry Kane, um deles marcado do campo de defesa. O primeiro tempo foi 0 a 0, com três expulsões, uma do Bayern e duas do Darmstadt. Com muito espaço em campo, o time bávaro tratou de fazer sete gols em 25 minutos na etapa final para construir o resultado elástico na Allianz Arena.

Um dos melhores goleiros de sua geração, Manuel Neuer retornou ao time do Bayern de Munique neste sábado, após 351 dias. O alemão estava se recuperando de uma fratura na perna direita, sofrida enquanto esquiava em suas férias.

A goleada coloca o Bayern momentaneamente na liderança da competição, com 23 pontos, um a mais que o Bayer Leverkusen, que ainda jogará nesta rodada. Ambos os times permanecem invictos, assim como o Borussia Dortmund, quarto colocado.

Bayern e Darmstadt protagonizaram um primeiro tempo maluco, sem gols, mas com três cartões vermelhos diretos, todos por causa de faltas cometidas pelo último homem na defesa. Aos 4, Kimmich inaugurou o festival de cartões e deixou o Bayern com um a menos. Gjasula foi expulso aos 21 e igualou o placar de cartões. Aos 41, Maglica deu uma sapatada em Harry Kane e também foi para o chuveiro mais cedo.

No segundo tempo, as expulsões cessaram e os gols vieram. Aos 6, Harry Kane recebeu cruzamento de Mazraoui e mergulhou para um bom cabeceio que marcou 1 a 0. Cinco minutos depois, Sané recebeu na pequena área e precisou somente tocar para as redes para fazer 2 a 0.

Os gols abriram a porteira e logo virou goleada. Aos 15, Musiala marcou em batida de fora da área, aos 19, Sané também acertou um chutaço de longe para fazer 4 a 0. O quinto gol foi um chute antológico de Kane, aos 24. O inglês viu o goleiro adiantado e finalizou de trás do meio de campo e acertou uma bola perfeita.

O Bayern seguiu imparável. Dois minutos depois, Thomas Muller apareceu na área para fazer 6 a 0. O sétimo foi marcado por Musiala, aos 31, após tabelinha com Muller. Para fechar a goleada, Harry Kane cravou seu hat-trick aos 43 minutos, após jogada espetacular de Leroy Sané. O inglês chegou a 15 gols e sete assistências em 13 jogos pelo Bayern.

OUTROS JOGOS

Em jogo da parte de cima da tabela, Hoffenheim e Stuttgart se encontraram e o duelo terminou 3 a 2 a favor do Hoffenheim. O Stuttgart poderia assumir a liderança em caso de vitória, mas fica em terceiro, com 21 pontos. O Hoffenheim tem 18 pontos e está em quinto. O Augsburg venceu o Wolfsburg pelo mesmo placar, já o Werder Bremen derrotou o Union Berlim por 2 a 0. O Borussia Monchengladbach fez 2 a 1 no Heidenheim.

