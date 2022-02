Na volta de K9, Náutico vence Sete de Setembro pelo Pernambucano Atacante não atuava desde julho de 2021

Nesta terça-feira (1), o Náutico venceu com propriedade o Sete de Setembro por 3 a 0, com gols marcados por Júnior Tavares, Carpina e Ewandro, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano.

Com o resultado, o Náutico assumiu a liderança com seis pontos conquistados e na terceira rodada, encara o Retrô, no dia 8, em casa. Já o Sete é o lanterna, ainda não pontuou e tenta reverter isso contra Salgueiro, no próximo domingo (6), às 16h (horário de Brasília).

TIMBU DONO DO 1º TEMPO!

Logo aos dois minutos, o Náutico levou perigo em cabeçada de Richard Franco. Em seguida, Carpina aproveitou erro na saída de bola, tocou para Leandro Carvalho, que chutou para fora. O Sete chegou em cabeceio de Abuda, mas parou em boa defesa de Lucas Perri.

O Timbu voltou ao ataque em chute forte de Carpina. Os visitantes estavam melhores na partida, com posse de bola e mais presença ofensiva, porém sem conseguir grandes finalizações. Aos 28 minutos, coube a Júnior Tavares abrir o placar. O lateral cobrou falta no centro do gol, se aproveitou Saulo mal posicionado e balançou as redes.

AMPLIOU!

Mesmo com a vantagem no placar, os visitantes continuaram com tudo no campo de ataque. Rhaldney arriscou de longe e parou em Saulo, que espalmou para escanteio.

Na sequência, Leandro Carvalho cobrou escanteio e Richard Franco perdeu um gol incrível, sozinho. Antes do apito, Leandro cobrou novamente tiro de canto, a bola sobrou para Carpina balançar as redes.

VOLTOU COM TUDO!

Aos cinco minutos do segundo tempo, Leandro Carvalho foi derrubado na área por Fabinho e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Ewandro deslocou o goleiro Saulo e anotou o terceiro no Timbu. Aos 15′, sem atuar desde julho de 2021, Kieza entrou em campo e recebeu a braçadeira de capitão de Camutanga.

O duelo ficou morno, sem grandes chances para os dois lados, com o Náutico administrando o resultado.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

SETE DE SETEMBRO X NÁUTICO

Local: Arena de Pernambuco, Recife-PE

Data/horário: 01/02/2022 – 19h (de Brasília)

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior

Assistente 1: Clóvis Amaral da Silva

Assistente 2: Túlio de Farias Ribeiro Caldas

Quarto árbitro: Ralfy Luis Ribeiro

Cartões amarelos: Rhaldney (Náutico), Fabinho, Abuda (Sete de Setembro)

Cartões vermelhos:

GOLS: Júnior Tavares (28’/1T) (1-0), Carpina (46’/1T) (2-0), Ewandro (5’/2T) (3-0)

SETE DE SETEMBRO (Técnico: Luis Miguel)

Saulo (Neneka 10’/2T); Rony, Fernando Luis, Silvio e Jonilson; Fabinho, Anderson Recife, Pantico e Anderson São João (Neto de Brejão 31’/2T); Cloves (Rogger – intervalo) e Abuda (Souza 22’/2T).

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Lucas Perri; Thassio, Camutanga, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Richard Franco (Wagninho 24’/2T), Rhaldney e Carpina; Ewandro (Felipe Cabeleira 24’/2T), Leandro Carvalho (Paulo Vitor 16’/2T) e Robinho (Kieza 15’/2T).

