Na volta da torcida do Corinthians, Neo Química Arena reabre os portões com setores rebatizados Arena passa a contar com ‘sector rights’, identificando os espaços com marcas e pictogramas. Mudança vale a partir desta terça-feira, em duelo com o Bahia

Nesta terça-feira, a Neo Química Arena reabre as portas para os torcedores, e, pela primeira vez desde o anúncio dos naming rights, em setembro do ano passado, o público estará presente para assistir ao jogo entre Corinthians e Bahia, às 21h30, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para celebrar a volta dos corintianos ao estádio, a Neo Química Arena apresentará as suas áreas setorizadas com uma ambientação especial: os setores passam a ter “nomes” e “sobrenomes” de acordo com marcas do portfólio da Hypera Pharma e ganham identificações em um projeto criado e planejado em parceria com a agência Bullet.

Com o conceito criativo “Vestido de Corinthians”, o projeto coloca o torcedor no centro da ideia, valorizando um dos bens mais importantes do clube: sua camisa e suas cores, o preto-e-branco.

Os setores passam a ser nomeados como Setor Norte Engov, Setor Sul Doril, Setor Leste Superior Neosaldina, Setor Leste Inferior Epocler, Setor Oeste Superior Benegrip e Setor Oeste Inferior Buscopan.

Nichos de acessos e elevadores também ganharam nova roupagem com as marcas e pictogramas. A Neo Química Arena é o primeiro estádio do mundo a contar com a propriedade de sector rights, a associação de marcas aos setores.

– Receber o público na Neo Química Arena é uma satisfação e também uma grande responsabilidade. Com segurança e respeito a todos os protocolos definidos pelo Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e pelo Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, da CBF, queremos que os torcedores tenham uma experiência inesquecível na nossa casa, e a ambientação criada pela Hypera Pharma para cada setor certamente contribuirá para que a lembrança deste dia seja ainda mais especial – afirmou Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

De acordo com Breno Oliveira, CEO da Hypera Pharma, a Neo Química Arena é estrategicamente uma plataforma de comunicação e um hub de esportes, entretenimento e democratização da saúde e bem-estar coletivo.

– Este jogo marca a inauguração real da Neo Química Arena, com presença do público. Temos orgulho de contribuir para que o estádio seja pioneiro em iniciativas que ofereçam uma experiência única que reaproxima os torcedores do seu esporte favorito e seu clube do coração – declarou o executivo.







O principal desafio do projeto foi desenvolver de maneira assertiva, estética e contextualizada a introdução das marcas no universo da paixão alvinegra pelo futebol no primeiro naming rights com marcas múltiplas. O grafiteiro Pardal, que compõe o time criativo da agência, desenvolveu pictogramas proprietários, em preto-e-branco, no contexto do futebol e com desdobramento das marcas para comunicar sem agredir o ambiente, com uma linguagem visual.

