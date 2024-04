Na volta à Série B, Operário marca no final e vence o Avaí em Ponta Grossa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 23:37 Para compartilhar:

A partida se encaminhava para um empate sem gols, mas aos 50 minutos, com gol de Maxwell, o Operário-PR, no seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, venceu o Avaí por 1 a 0, nesta sexta-feira, na estreia da competição. A partida foi disputada no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), sem a presença da torcida devido uma punição ao clube mandante.

A disputa foi truncada e a emoção maior ficou apenas para o final do jogo. O Operário voltou à Série B depois de passar um ano na Série C e soma seus três primeiros pontos. O Avaí, que lutou contra o rebaixamento no ano passado, não deixou uma boa impressão na estreia.

O estádio não recebeu a torcida, porque no ano passado, o time paranaense foi condenado a realizar um jogo com os portões fechados e pagar uma multa de R$ 30 mil pelas confusões na partida em casa contra o Brusque, ainda pela Série C. Como foi o último jogo em seus domínios, a punição foi cumprida agora.

A partida foi muito fraca tecnicamente no primeiro tempo, com os dois times apresentando pouco repertório. A proposta do Avaí, desde o começo. era se defender e sair nos contra-ataques, mas pecou na sua estratégia, já que não tinha muita qualidade, embora tenha criado algumas oportunidades. O Operário teve pouca criatividade e sem força e sem velocidade acabou como presa fácil para o sistema defensivo adversário.

Na segunda etapa o duelo ficou mais aberto. O Operário chegou a marcar logo no início com Felipe Augusto, mas o gol foi anulado porque Marcelo Cirino, autor da assistência, estava impedido. O Avaí aproveitava os espaços dados pelo time paranaense e chegava pelas laterais.

Com o passar do tempo, o jogo foi caindo de produção. No final, os dois times tentaram um abafa final, mas faltou competência para os dois lados. No final, porém, o Operário marcou. Nos acréscimos, aos 50, Maxwell recebeu dentro da área, sozinho, e bateu forte no canto direito do goleiro.

Pela segunda rodada da Série B, o Operário vai jogar fora de casa na sexta-feira (26) diante do Ituano, às 19h, em Itu (SP). O Avaí entra em campo no sábado (26) contra o Santos, às 20h, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 0 AVAÍ

OPERÁRIO-PR – Rafael Santos; Pacheco, Alemão, Willian Machado e Pará; Índio, Vinícius Diniz (Cássio Gabriel) e Rodrigo Lindoso (Neto Paraíba); Marcelo Cirino (Ronald), Felipe Augusto (Maxwell) e Ronaldo (Daniel Lima). Técnico: Rafael Guanaes.

AVAÍ-SC – César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Alan Costa e Willian Maranhão; Judson, Ronaldo Henrique e João Paulo (Giovanni); Willian Pottker, Maurício Garcez (Pedrinho) e Hygor (Gabriel Poveda). Técnico: Eduardo Barroca

GOL – Maxwell, aos 50 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – Maxwell (Operário-PR); Pedrinho (Avaí-SC).

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

RENDA e PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).