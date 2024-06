Na visão do Senado, valor a ser compensado para desoneração é de até R$ 17 bi, diz Efraim Filho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/06/2024 - 12:19 Para compartilhar:

O líder do União Brasil, Efraim Filho (PB), disse nesta quinta-feira, 13, que o Senado calcula que o montante necessário para compensar a desoneração da folha de pagamentos é menor que o projetado anteriormente. Enquanto até a quarta-feira, 12, os parlamentares falavam ser necessário cerca de R$ 20 bilhões, Efraim afirmou que os novos cálculos do Senado indicam que o impacto da desoneração neste ano será de R$ 16 bilhões a R$ 17 bilhões.

O valor é ainda menor do que o projetado pelo governo anteriormente – girava na casa de R$ 26 bilhões.

A redução nesse cálculo favorece a busca por fontes de compensação, já que será necessário menos recursos para cobrir a renúncia fiscal com a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e de prefeituras de até cerca de 150 mil habitantes.

Em entrevista à imprensa logo após reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com líderes partidários, Efraim disse que o Congresso se posicionou contra qualquer medida compensatória que signifique um aumento na carga tributária para o setor produtivo.

“As medidas compensatórias (para a desoneração) não virão como sacrifício do setor produtivo, mas de receitas novas”, afirmou o líder do União Brasil.

O senador disse, ainda, que “a soma de arrecadação com as medidas postas à mesa é maior que os R$ 17 bilhões” projetados pelo Senado como necessários para cobrir a renúncia da desoneração.

Entre as propostas na mesa de discussão para compensar o benefício fiscal estão a repatriação de recursos mantidos no exterior, uma espécie de “Refis” para multas de agências reguladoras, a taxação de remessas internacionais abaixo de US$ 50, créditos de decisões transitadas em julgado, entre outras.