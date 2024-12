Na vice-liderança do Inglês, técnico diz que Chelsea não está focado na briga pelo título

O técnico Enzo Maresca desconversou nesta terça-feira sobre as chances de título do Chelsea no Campeonato Inglês. Apesar do seu time estar na vice-liderança da tabela, o treinador afirmou que o foco não está na briga pelo troféu, mas na evolução da equipe em alguns aspectos.

“Estamos acima de nossas expectativas em termos de como estamos jogando e na pontuação que conquistamos até agora. Para nós, o foco principal é ver como podemos melhorar os jogadores e como podemos melhorar o time”, afirmou Maresca, às vésperas da famosa rodada do “Boxing Day”.

O Chelsea soma 35 pontos e só está atrás do Liverpool, que lidera com seus 39 pontos e ainda tem um jogo a menos na tabela. Apesar disso, o treinador evita falar em briga pelo troféu. “É a realidade para mim, não sobre a pressão (de tentar o título). Eu gostaria desse tipo de pressão. Digo que não estamos lá porque essa é a realidade para mim. O ponto principal é continuar a melhorar e ganhar jogos.”

O time londrino teve a oportunidade de assumir a ponta da tabela na rodada passada, ainda que por algumas horas no fim de semana passado, quando empatou sem gols com o Everton. O tropeço encerrou uma grande série do time, que vinha de oito triunfos consecutivos na temporada, somando todas as competições, e cinco vitórias seguidas no Inglês.

“Estamos quase na metade do campeonato, então a tabela reflete os times e onde eles estão. O Liverpool está indo muito bem desde o primeiro dia”, disse Maresca, que também projetou o Manchester City na disputa pelo título, apesar da atual sétima colocação do time de Pep Guardiola.

“Acho que o Manchester City no final estará lá. Eles estão vivendo algo que provavelmente nunca aconteceu antes. Eles têm uma nova lesão no final de cada jogo. É uma situação muito ruim”, ponderou.