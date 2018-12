Na véspera da estreia, Solskjaer diz que Manchester terá influência de auxiliares

Um dos grandes ídolos do Manchester United no fim do século passado, Ole Gunnar Solskjaer está de volta ao clube como técnico. Anunciado para a vaga de José Mourinho na terça-feira, o norueguês fará sua estreia no cargo neste sábado, contra o Cardiff. Até pelo pouco tempo de trabalho, ele admitiu que a escalação terá as mãos de seus auxiliares Michael Carrick e Kieran McKenna.

“Claro que terá, foram o Michael e Kieran que estiveram aqui a temporada toda. Eles tiveram direito a dar suas opiniões. Mas há tantos jogos pela frente nos próximos 10, 15 dias, então será sobre escolher um time que você pensa que dará resultados”, declarou em entrevista à TV do Manchester.

O treinador, aliás, fez questão de elogiar seus novos auxiliares. “Kieran e Michael têm sido ótimos, preciso dizer. É ótimo voltar para casa e ver o desenvolvimento, porque joguei com o Michael, vi o quão bom técnico e administrador ele já é. Então, tem ajudado muito.”

Já neste primeiro desafio, Solskjaer deve terá problemas para escalar o Manchester. Os atacantes Lukaku e Alexis Sánchez, que não treinaram nos últimos dias, devem ser desfalques. Smalling, Luke Shaw e Phil Jones também foram ausências recentemente e devem ficar de fora.

“O Romelu (Lukaku) está fora há alguns dias, então ainda não o vi”, comentou Solskjaer. “Isso foi decidido antes da minha chegada, então está tudo bem. Eu ainda não vi o Alexis, porque ele também está em recuperação.”

Herói do histórico título do Manchester na Liga dos Campeões de 1999, ao marcar o gol da virada sobre o Bayern de Munique, Solskjaer atuou pelo clube de 1996 a 2007. Ele foi o escolhido da diretoria para substituir interinamente José Mourinho e assinou contrato até o fim da temporada, no meio do ano que vem.