Na véspera da estreia do Brasileirão, São Paulo treina na Barra Funda O Tricolor faz seu primeiro jogo na competição neste sábado, no Morumbi. Para a partida, o time terá três desfalques entre os jogadores da equipe titular

Nesta sexta-feira (28), o São Paulo realizou seu último treino para a partida de estreia do Brasileirão, neste sábado (29), contra o Fluminense. O treinador Hernán Crespo deve voltar a escalar os titulares após usar o time reserva na última terça-feira (25), contra o Sporting Cristal, do Peru, pela Libertadores.

Após o fim do jejum de quase novo anos sem títulos, o Tricolor Paulista está confiante e chega em ótima fase para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Com os desfalques de Daniel Alves e Martín Benítez, por lesões, o técnico Crespo deve contar com Igor Vinícius e Gabriel Sara entre os titulares para a partida deste sábado.

O time, porém, ganhou mais um desfalque nesta sexta-feira. O zagueiro Arboleda foi flagrado em uma balada clandestina e está afastado do elenco, em isolamento, até que o clube tenha a garantia de que o atleta não está infectado pela Covid-19. O zagueiro também pagará uma multa pelo ocorrido.

Assim, o time titular que deve entrar em campo na estreia do Brasileirão é: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo.

A bola rola a partir das 21h para São Paulo e Fluminense, no Estádio do Morumbi, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em boa fase e motivado após o título do Paulistão, o Tricolor Paulista chega como um dos favoritos a levar a taça do nacional.

