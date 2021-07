Na véspera da apresentação, Renato Gaúcho vai ao Maracanã para assistir Flamengo x Chapecoense

Renato Gaúcho compareceu ao Maracanã neste domingo para assistir ao jogo do Flamengo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. O trabalho na prática vai começar na segunda-feira, no Ninho do Urubu. A viagem para a Argentina, que seria na tarde de segunda, foi adiada para a tarde de terça para dar mais tempo ao novo comandante.

