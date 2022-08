Na última manobra, Rayssa Leal conquista etapa de SLS em Seatle

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 21:03 Compartilhe

Rayssa Leal venceu a 2ª etapa da Liga Mundial de skate street. Com a conquista, a jovem de 14 anos já é a maior vencedora da SLS entre as mulheres, com 5 etapas. Após liderar por toda a prova, a brasileira Pâmela Rosa ficou na 2ª posição. A japonesa Momiji Nishiya completou o pódio.

Na última manobra, Rayssa Leal virou sobre a compatriota. A fadinha do skate teve uma soma de 22.4 pontos e Pâmela 21.4. É 2ª etapa seguida conquistada de virada no fim.

A manobra do de Rayssa Leal ‍♀️ @sportv pic.twitter.com/63qtZbzyaZ — Time Brasil (@timebrasil) August 14, 2022

Na primeira volta Pâmela pecou algumas vezes. A skatista paulista teve uma queda de rendimento logo no início de sua linha e optou por deixar para buscar o resultado na segunda volta. Pâmela garantiu um 6,4 e se posicionou na 2ª colocação para a etapa das manobras.

Na 1ª manobra, Pâmela Rosa conseguiu um 7,8 e alcançou a liderança. Apesar do erro na 2ª manobra, a 3ª entrou foi realizada com êxito. A paulista somou um 6,5 e ultrapassou a marca dos 20 pontos de soma. Na 4ª manobra, ele consegue um 7,2, permanecendo na liderança.

Já a fadinha teve uma excelente primeira volta. Rayssa não cometeu erros e somou 6,5, maior nota em voltas na competição feminina.

A volta seguinte de Leal não foi tão boa quanto a primeira e a maranhense conquistou um 5,9, que foi descartado. Ela errou as duas primeiras manobras e esteve ameaçada.

Em sua 3ª manobra ela somou um 5,7. Mesmo com muita pressão por uma nota melhor, na quarta manobra, Rayssa Leal conseguiu encaixar a manobra que ela errou duas vezes e conquistou uma nota altíssima, um 8.1.

As brasileiras se classificaram para o final four, sendo Pâmela em 1º e Rayssa em 3º. Elas disputaram com Momiji Nishiya e Yumeka Oda mais duas manobras para a definição do torneio.

Na sua 1ª oportunidade, Rayssa quase acertou uma grande manobra, mas acabou errando. Pâmela também errou sua 1ª tentativa. Na última tentativa da fadinha ela conquista um 7,8 e assumiu a liderança. Pâmela não conseguiu concluir sua última tentativa e Rayssa levou o troféu.

