Na UE, irlandês Phil Hogan é aprovado como comissário de Comércio do bloco

O irlandês Phil Hogan foi aprovado como comissário de Comércio da União Europeia, em sua conta no Twitter, Hogan agradeceu nesta terça-feira e se disse honrado com a nomeação, comprometendo-se a trabalhar junto com os deputados do Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. “Espero justificar a confiança que eles depositaram em mim para conseguir nossa agenda compartilhada”, afirmou.

Hogan ocupava até então o posto de comissário para Agricultura e Desenvolvimento Rural da UE.