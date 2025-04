Na treta entre Bella Campos e Cauã Reymond o lucro vai pra Globo?

O remake de ‘Vale Tudo’ pode estar apenas começando a esquentar na TV, mas, nos bastidores, a temperatura já parece ter subido há um tempo — especialmente quando o assunto é a relação entre Bella Campos e Cauã Reymond. O que inicialmente soava como um atrito pontual, segundo a revista Veja, que relatou uma discussão entre os dois no estacionamento dos Estúdios Globo, pode, na verdade, ser só o capítulo mais recente de uma tensão que vem de antes.

De acordo com a jornalista Carla Bittencourt, fontes próximas à produção revelam que o desconforto entre os intérpretes de Maria de Fátima e César já estaria presente desde as primeiras semanas de preparação da novela. Bella, inclusive, teria formalizado uma queixa contra Cauã nos setores de direção e compliance da emissora, alegando incômodos com o comportamento do colega. Desde então, o clima nos bastidores teria desandado de vez. Os dois mal se falam, evitam ensaios em conjunto e não dividem o mesmo espaço além do necessário para gravar. Cabe à equipe, naturalmente, o jogo de cintura para manter a rotina funcionando.

À primeira vista, tudo isso parece um grande problema para uma novela que mal estreou. Mas será que é mesmo?

Há quem diga que toda crise pode se tornar uma oportunidade — e talvez seja justamente o que está acontecendo aqui. Desde que o desentendimento veio à tona, o assunto dominou os sites de entretenimento e páginas que cobrem celebridades. A curiosidade em torno do clima tenso entre os atores pode virar um tempero extra na expectativa do público — uma inquietação sobre até que ponto a realidade pode interferir na ficção, ou o contrário, e que, como se sabe, tende a aumentar o interesse dos telespectadores e atrair mais audiência.

Entre os fãs de Bella, surgiu até uma torcida na internet para que ela “prove seu valor” e mostre sua força cênica. Não é exagero imaginar que esse burburinho ainda ajude a impulsionar o engajamento da novela nas redes sociais — especialmente no perfil oficial de Maria de Fátima no Instagram.

Até porque não seria a primeira vez que parceiros de cena icônicas carregam tensões fora da tela. Em 2003, nos bastidores de Celebridade, Malu Mader e Cláudia Abreu, intérpretes de Maria Clara e Laura, teriam protagonizado momentos de climão por trás das câmeras. Fontes da época contavam que as duas não se falavam fora de cena e que havia incômodo de ambas com o espaço que a outra tinha na trama. Resultado? Há quem aposte que tamanha tensão acabou contribuindo para cenas antológicas, como a famosa surra no banheiro — repleta de tapas, gritos, puxões de cabelo e alguns xingamentos dignos de meme — que alcançou picos de audiência e até hoje ressurge nas redes sociais com muitas de visualizações.

Outro caso aconteceu em A Grande Família, entre Guta Stresser e Pedro Cardoso. Em 2012, durante a gravação de uma cena sob chuva, Guta reclamou do frio ao ser chamada para regravar. Pedro interveio em defesa da diretora, iniciando uma discussão ríspida. O relacionamento azedou a tal ponto que os autores cogitaram separar os personagens Bebel e Agostinho no roteiro. Guta ainda revelou ter sido acusada por Pedro de atuar alcoolizada — o que ela considera injusto — e afirmou que só toparia voltar a contracenar com ele se recebesse o dobro do cachê. O seriado foi encerrado em 2014. Dez anos depois, em 2024, Pedro elogiou publicamente Guta, em um gesto visto por muitos como uma nobre tentativa de reconciliação. Assim como já vimos Malu Mader e Claudia Abreu, anos depois, trocarem elogios publicamente. Sinal de evolução, de maturidade.

O ponto é: talento e desconforto não são excludentes. Pelo contrário — quando bem conduzido, o atrito pode ser justamente a faísca necessária para uma atuação memorável. Bella e Cauã são peças centrais de um dos remakes mais aguardados da nossa teledramaturgia. Se há embate, que ele seja canalizado para o jogo dramático. Se há desentendimento, que sirva de combustível para a entrega artística.

Afinal, a novela vai até o fim de outubro. Até lá, muita coisa pode mudar. A televisão, no fim das contas, também é espelho de todo processo que é o amadurecimento. Que a direção do folhetim tenha sabedoria para conduzir a situação, e que os atores — com seus desafios, limites e talentos — entreguem ao público cenas que marquem não só a ficção, mas a história da telenovela brasileira. Porque, como bem diz o nome da obra, Vale Tudo. Até transformar briga em trunfo.

Tô na torcida para que tudo se resolva.

E qual o salário da Bella Campos?

Segundo o Observatório da TV, a atriz recebe um cachê de R$ 60 mil por mês na Globo — valor considerado bem expressivo para os novos moldes de contratação que a emissora tem adotado nos últimos anos.

Mais magra

Ana Hickmann comemorou, no Instagram, que está com 76,8kg. Após enfrentar uma fase pessoal desafiadora e engordar 16kg, a apresentadora da Record tem seguido dieta e adotado uma rotina de exercícios rigorosos. “Na virada do ano, bati um número que me assustou”, contou, destacando que também tem priorizado o sono.

Duda Nagle X Popó

O ator Duda Nagle está levando um coro — literalmente — na preparação para o Fight Music Show, que acontecerá no dia 17 de maio. Ele vai encarar o campeão Popó. Em entrevista à CNN Brasil, o ator contou que já levou “surras homéricas”, está com a orelha roxa, o rosto machucado e até a dieta teve que mudar: “Só consigo comer açaí, estou com o maxilar travado.”

O aniversário de Biancardi

Bruna Biancardi completa 31 anos nesta terça, dia 15, e apareceu celebrando ao lado de Neymar e da filha do casal, Mavie. A família preparou o bolo juntos, como mostrou a influenciadora em vídeo no Instagram. Além da bagunça na cozinha, Neymar encheu a casa de flores e escreveu “Feliz Aniversário” com pétalas no chão.

Natureza e paz

Kate Middleton diz que contato com a natureza ajudou em remissão do câncer

Em vídeo publicado nas redes sociais, Kate Middleton falou sobre sua reconexão com a natureza durante a remissão do câncer. “É um lugar onde encontro paz”, afirmou. A princesa também destacou o papel dos escoteiros no bem-estar dos jovens.

Silêncio Real

Segundo a revista People, o príncipe Harry tem tentado se comunicar com o pai, mas não recebe retorno. Desde que Charles iniciou tratamento contra o câncer, os dois não conversam mais em particular. O último encontro, em fevereiro, durou apenas 30 minutos. Harry afirma que nem Charles nem William atendem suas ligações. O duque de Sussex move uma ação contra o governo britânico para recuperar sua segurança no Reino Unido. Ele quer visitar o país com Meghan e os filhos, mas a decisão oficial — apoiada por membros ligados ao Palácio — negou o pedido.

