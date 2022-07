Na terceira passagem pelo Atlético-MG, Cuca terá ‘semana cheia’ até reestreia Próximo compromisso alvinegro será somente no domingo, contra o Internacional, fora de casa







Na tarde desta segunda-feira, Cuca desembarcou em Belo Horizonte. O treinador, que será apresentado na próxima terça-feira, iniciará sua terceira passagem pelo Atlético-MG. Técnico mais vencedor da história do clube, Cuca volta ao cargo sete meses após deixá-lo.

A reestreia do comandante alvinegro será somente no próximo domingo, no Beira-Rio, quando o Galo encara o Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão. Antes disso, a delegação alvinegra terá uma semana para treinamentos.

E MAIS:

Fato que, segundo Hulk, é de extrema importância. Em entrevista após a derrota diante do Corinthians no Mineirão, o camisa 7 ressaltou o “momento bom” para a chegada do treinador, visto o intervalo o próximo compromisso oficial.

– É um momento bom (para chegada do treinador) porque ele (Cuca) chega com uma semana para poder trabalhar e conhecer os jogadores que chegaram. Conhece muitos jogadores que estão aqui e sabe puxar ao máximo – declarou.

Derrotado diante do Corinthians, o Atlético-MG não vem tendo atuações convincentes, como as do ano passado. Atualmente, a equipe ocupa a quarta colocação no Brasileirão e, na Libertadores, enfrenta o Palmeiras, na fase de quartas de final.

E MAIS:

E MAIS: