Na Tailândia, vaca é flagrada pulando no mar, mas homem mergulha para pegá-la

Na Tailândia, uma vaca, de apenas um ano, estava em um caminhão, prestes a embarcar em um navio, quando pulou no mar. A tentativa de fuga foi filmada por um motorista e aconteceu na Ilha de Koh Lanta, em Krabi.

A fuga do animal durou pouco, uma vez que um fazendeiro pulou na água para capturar o animal e trazê-lo de volta ao barco.

Os passageiros a bordo do barco auxiliaram no resgate da vaca. Eles lançaram uma corda, que foi amarrada ao redor do animal para guiá-lo de volta à terra firme. O filho do fazendeiro, Nathaphon, de 27 anos, disse que eles tinham acabado de comprar o bezerro e estavam levando-o de volta para sua casa para produzir leite e procriar quando o animal resolveu fugir.

A vaca foi conduzida de volta ao barco e, no dia seguinte, realizou a travessia com sucesso.

