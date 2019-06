Na Tailândia, caverna dos ‘Javalis Selvagens’ vira atração turística

Sumalee coloca flores brancas e se inclina diante da estátua de Saman Kunan. Este mergulhador morreu durante o espetacular resgate de jovens jogadores de futebol e seu treinador, há um ano, em uma caverna na Tailândia, que se tornou uma grande atração turística.

“Tinha que estar aqui para receber nossas homenagens”, diz esta enfermeira, que veio com seus dois filhos de Chiang Mai, a 250 quilômetros de distância.

“É um herói para todo o país. Salvou nossos jovens”, os doze adolescentes do time de futebol “Javalis Selvagens”, presos durante mais de duas semanas nessa caverna inundada, em plena temporada de monções.

Antes da operação internacional de resgate que mobilizou centenas de pessoas dia e noite e manteve em tensa expectativa milhões no mundo todo, este lugar, no coração de uma zona montanhosa do norte do país, era um lugar tranquilo, longe dos circuitos turísticos.

A caverna de Tham Luang acolhia 5.000 visitantes por ano antes do ocorrido com os “Javalis Selvagens”, segundo Kawee Prasomphol, responsável do local.

Este ano, “de outubro a abril recebemos 1,3 milhão de turistas” tailandeses mas também estrangeiros, com máximos às vezes de até 25.000 pessoas por dia durante as festas de fim de ano, comemora.

– 250 lojas –

As autoridades esperam transformá-lo em um importante centro turístico da região.

Perto da estátua de Saman Kunan e da entrada da caverna, um centro de informações abriu suas portas. Abriga uma gigantesca pintura, intitulada “Os heróis”, que representa as crianças, então de 11 a 16 anos, no meio dos socorristas, sob o olhar sorridente do primeiro-ministro, Prayut Chan-O-Cha.

Lá se vende de tudo: camisetas por sete euros, pins, placas, chaveiros, tudo em torno da história dos “Javalis Selvagens”.

E cerca de 250 lojinhas abriram no caminho que leva até o local, vendendo comida, roupas e suvenires.

Diz a lenda que a montanha onde fica a caverna, chamada “A mulher adormecida”, devido a seu formato alongado, abriga espíritos. Desde o bem-sucedido resgate dos jovens, se tornou sinônimo de boa sorte, e por isso lá se instalaram muitos vendedores de loteria, muito popular na Tailândia.

“Posso vender até 4.000 bilhetes de loteria por mês”, conta Kraingkrai, um dos primeiros vendedores a se instalar ali.

No entanto, desde o início da temporada de chuvas, em maio, o fluxo de turistas diminuiu.

– Superprodução Netflix –

Phitsawphong administra as caminhonetes que se revezam para levar os visitantes do estacionamento até a entrada da caverna, e se diz muito otimista ante o futuro.

O turismo “cria trabalho para os locais. Antes os agricultores da zona tinham que pedir créditos para comprar fertilizante”, diz.

Os habitantes locais esperam a reabertura da caverna, prevista a partir de 2020, e que os muitos acontecimentos previstos em torno à “aventura dos Javalis Selvagens” – especialmente uma superprodução da Netflix – permitam atrair mais visitantes.

O governo destinou 50 milhões de bates (1,5 milhão de euros) para desenvolver o lugar e seus arredores, segundo Kawee Prasomphol, responsável do local.

A poucos quilômetros de Tham Luang se prevê a construção um centro comercial, restaurantes, hotéis e vários campings.

“É normal que as pessoas tentem ganhar dinheiro. Mas é importante que o local conserve um certo aspecto espiritual. Porque aqui ocorreu um milagre com essas crianças”, diz Cheong, um turista de Singapura.