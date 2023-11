Na Sérvia, Fiorentina vence Cukaricki por 1 a 0

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2023 - 9:46 Para compartilhar:

BELGRADO, 9 NOV (ANSA) – A Fiorentina se isolou na liderança do Grupo F da Conference League, a terceira competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu, ao vencer o Cukaricki, da Sérvia, por 1 a 0.

O gol da vitória no Cukaricki Stadion, em Belgrado, saiu ainda no início do jogo, aos oito minutos, em cobrança de pênalti do angolano M’Bala Nzola.

Com o resultado, a Viola chegou a oito pontos, dois à frente do Ferencváros, da Hungria, e do Genk, da Bélgica, que começam a rodada com a mesma pontuação da equipe de Florença mas empataram em 1 a 1 em Budapeste.

O primeiro lugar da chave garante uma vaga direta nas oitavas de final. O segundo colocado precisará disputar uma eliminatória adicional contra uma das equipes eliminadas na fase de grupos da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes mais importante da Europa.

Ainda faltam dois jogos para a definição dos classificados: na penúltima rodada, dia 30 de novembro, a Fiorentina joga em casa contra o Genk e o Ferencváros joga fora de casa contra o Cukaricki.

Na rodada decisiva, no dia 14 de dezembro, a Fiorentina joga na Hungria contra o Ferencváros e o Genk recebe o Cukaricki.

No domingo, às 11h da manhã (horário de Brasília), a Viola joga contra o Bologna no estádio Artemio Franchi, em Florença, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano.

A exemplo do que aconteceu em outras partidas da Conference League, o técnico Vincenzo Italiano preservou do jogo na Sérvia alguns dos seus principais jogadores para manter o foco na competição nacional.

Depois de um bom início, a equipe de Florença já acumula três derrotas seguidas e caiu para a oitava posição com 17 pontos.

(ANSA).

