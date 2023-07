Na Série D, Sousa surpreende o Campinense e Democrata-MG bate o Vitória-ES

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 23:16 Compartilhe

Dois jogos encerraram a 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira à noite. O Sousa surpreendeu, ao derrotar o Campinense, no clássico paraibano, em Campina Grande (PB). Já o Democrata-MG derrotou o Vitória-ES por 4 a 2 e praticamente selou a sua classificação.

Na disputada briga por vaga na próxima fase da Série D, o Sousa venceu o Campinense por 2 a 1 e subiu para a vice-liderança do Grupo A3, com 19 pontos, um a menos do que o Nacional-PB, primeiro colocado. Santa Cruz-PE (19) e Pacajus-CE (18) fecham o G-4. O Campinense-PB, por outro lado, é o sétimo, com 12. Os gols do Sousa foram marcados por Lopes e Alexandre Aruá. Matheus Lagoa diminuiu.

O Democrata bateu o Vitória, no Mamudão, por 4 a 2 e subiu para o terceiro lugar do Grupo A6, com 21 pontos, contra 24 da Portuguesa-RJ e 23 do Athletic-MG. O Santo André completa o G-4, com 15.

O Vitória, por sua vez, acabou caindo para o sexto lugar, com 11 pontos. Os gols do time capixaba foram marcados por Tony e Igor Santos. Já os gols do Democrata foram marcados por Mateus Silva, Jonathan, contra, Goldeson e Hiago.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias