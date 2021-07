Na Série D, Portuguesa vence o São Bento por 2 a 0 e continua no G4 do Grupo A7

A Portuguesa vai dando sinais de que pode realmente brigar pelo acesso dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo, no Canindé, venceu o São Bento por 2 a 0 e se manteve dentro do G4 – a zona de classificação – do Grupo A7. No total, 13 jogos foram disputados neste domingo e um completará a sexta rodada na segunda-feira.

O duelo paulista reuniu dois invictos. A Portuguesa levou a melhor, mostrando mais eficiência do que o São Bento. Os gols foram marcados por Caíque e Lucas Douglas, um em cada tempo. Mas a briga pela liderança continua acirrada.

Com a vitória, a equipe paulistana chegou a nove pontos e agora ocupa a vice-liderança do Grupo A7. O líder é o Madureira-RJ, com os mesmos nove pontos, porém com melhor saldo de gols: 4 a 3. O time carioca venceu por 1 a 0 o duelo com o Bangu. O Boavista-RJ, em terceiro, tem campanha semelhante da Lusa e com nove pontos, seguido por Santo André, com sete, fechando a zona de classificação. O time do ABC tem quatro, em sexto lugar.

No Grupo A2, Moto Club e Imperatriz empataram por 1 a 1 em duelo maranhense e continuam com seis pontos, brigando por vaga no G4. Pelo Grupo A5, aconteceram outros dois duelos estaduais. O Jaraguá-GO perdeu em casa por 3 a 0 para o Goianésia-GO em Goiás, enquanto o Nova Mutum-MT venceu por 1 a 0 o União-MT no Mato Grosso. Nova Mutum e Goianésia dividem a liderança com nove pontos cada.

No Grupo A6, Rio Branco de Venda Nova-ES e Rio Branco-ES empataram sem gols e continuam foram do G4. Patrocinense e Caldense, em duelo mineiro, vão fechar a rodada na segunda-feira a partir das 16 horas.

No sul do país, pelo Grupo A8, o Caxias-RS venceu por 2 a 1 o Aimoré-RS em duelo gaúcho, enquanto o Juventus-SC fez 2 a 0 no Marcílio Dias-SC, em duelo catarinense. O Cascavel-PR lidera com 11 pontos.

Os 64 clubes participantes foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase, num total de 32 times.

Confira a 5.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Sábado

Castanhal-PA 2 x 1 Ypiranga-AP

Guarany de Sobral-CE 3 x 1 4 de Julho-PI

América-RN 2 x 0 Atlético-CE

Campinense-PB 0 x 0 Treze-PB

Brasiliense-DF 0 x 0 Gama-DF

Boavista-RJ 1 x 1 Cianorte-PR

Juventude-MA 1 x 3 Paragominas-PA

Tocantinópolis-TO 1 x 4 Palmas-TO

Caucaia-CE 3 x 2 ABC-RN

Atlético Alagoinhas-BA 2 x 2 Bahia de Feira-BA

ASA-AL 1 x 3 Sergipe-SE

Aparecidense-GO 0 x 1 Porto Velho-RO

FC Cascavel-PR 2 x 1 Esportivo-RS

São Raimundo-RR 1 x 1 GAS-RR

Ferroviária-SP 7 x 0 Águia Negra-MS

Boa-MG 2 x 2 Uberlândia-MG

Inter de Limeira-SP 1 x 2 Santo André-SP

Fast Clube-AM 1 x 2 Galvez-AC

Domingo

Rio Branco (Venda Nova)-ES 0 x 0 Rio Branco-ES

Madureira-RJ 1 x 0 Bangu-RJ

Rio Branco-PR 0 x 0 Joinville-SC

Caxias-RS 2 x 1 Aimoré-RS

Juventus-SC 2 x 0 Marcílio Dias-SC

Moto Club-MA 1 x 1 Imperatriz-MA

Jaraguá-GO 0 x 3 Goianésia-GO

Sousa-PB 0 x 0 Central-PE

Retrô-PE 0 x 0 Juazeirense-BA

Itabaiana-SE 1 x 0 Murici-AL

Nova Mutum-MT 1 x 0 União-MT

Atlético-AC 1 x 2 Penarol-AM

Portuguesa-SP 2 x 0 São Bento-SP

Segunda-feira

16 horas

Patrocinense-MG x Caldense-MG

