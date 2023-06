Na Série D, Ferroviário-CE perde os 100% e dois times perdem a invencibilidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2023 - 22:20 Compartilhe

Finalmente o Ferroviário-CE encontrou um time para derrubar os seus 100% de aproveitamento na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Ferrão empatou por 1 a 1 com o Maranhão, mas segue disparado na liderança do Grupo A2, com 19 pontos. Nos 21 jogos disputados pela sétima rodada, que encerrou o primeiro turno, mais dois clubes perderam a invencibilidade: Portuguesa-RJ e Hercílio Luz-SC.

A Portuguesa-RJ perdeu por 1 a 0 para o Democrata, em Governador Valadares (MG). Mesmo assim, lidera o equilibrado Grupo A6, com 16 pontos, seguido pelo Atletic-MG, com 13, que fora de casa segurou o empate sem gols com o Resende-RJ. O Democrata é terceiro, com 12, e o Santo André completa o G-4, com 11 pontos.

No Grupo A8, o Hercílio Luz-SC perdeu por 1 a 0 para o Brasil-RS, em Pelotas (RS). O time catarinense caiu para terceiro lugar, com 12 pontos, atrás do Sãojoeense-PR, também com 12 e melhor saldo de gols (3 a 2) após vencer por 2 a 1 o Novo Hamburgo-RS e do líder Caxias-RS, com 14 pontos, após ganhar em casa, por 1 a 0, do Camboriú-SC.

O Retrô, vice-campeão pernambucano, emplacou sua quarta vitória consecutiva no Grupo A4, onde lidera com 15 pontos e segue invicto. Bateu o ASA, de Arapiraca (AL), por 3 a 1. O Ceilândia-DF também manteve-se invicto ao empatar por 2 a 2 com o Operário-MT, mesmo atuando em Várzea Grande (MT). Mas o time do Distrito Federal é terceiro colocado, com 13 pontos, no acirrado Grupo A5, que tem União-MT, em segundo, com 13, e o líder Anápolis-GO, com 15.

Na fase inicial da Série D, os 64 times estão divididos regionalmente em oito grupos com oito times, que jogam em turno e returno. Ao fim de 14 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase, em que se inicia o mata-mata até a final, sempre em dois jogos. Apenas os quatro semifinalistas garantem o acesso para a Série C.

Confira os resultados da 7ª rodada da Série D:

DOMINGO

Tuna Luso-PA 1 x 0 Princesa do Solimões-AM

Resende-RJ 0 x 0 Athletic-MG

Concórdia-SC 3 x 1 Aimoré-RS

Globo-RN 0 x 2 Santa Cruz-PE

São Joseense-PR 2 x 1 Novo Hamburgo-RS

Nacional-AM 2 x 0 São Francisco-AC

Trem-AP 0 x 1 Águia-PA

Tocantinópolis-TO 2 x 0 Cordino-MA

Maranhão-MA 1 x 1 Ferroviário-CE

Pacajus-CE 1 x 0 Nacional-PB





Sousa-PB 2 x 1 Iguatu-CE

Democrata GV-MG 1 x 0 Portuguesa-RJ

Falcon-SE 1 x 1 Jacuipense-BA

Real Ariquemes-RO 0 x 1 União-MT

Brasiliense-DF 3 x 3 Iporá-GO

Operário-MT 2 x 2 Ceilândia-DF

Brasil-RS 1 x 0 Hercílio Luz-SC

Parnahyba-PI 1 1x Caucaia-CE

Retrô-PE 3 x 1 ASA-AL

Humaitá-AC 1 x 0 São Raimundo-RR

Cruzeiro-AL 0 x 0 Bahia de Feira-BA

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias