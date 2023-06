Na Série D, empate sem gols entre Campinense e Iguatu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 22:55 Compartilhe

Não teve gols no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), nesta terça-feira à noite, quando Campinense-PB e Iguatu-CE empataram no fechamento da nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois times que brigam por vagas no Grupo A3.

Acontece que o Campinense perdeu a chance de entrar no G-4 – zona de classificação – chegando aos 12 pontos, em quinto lugar, um ponto atrás do Souza-PB, quarto colocado. Acima estão o Pacajus-CE (15), Nacional-PB (16) e o líder Santa Cruz (18). O Iguatu-CE tem 10 pontos, em sétimo lugar, na frente apenas do Globo-RN, com quatro.

Os dois times se respeitaram demais e o jogo ficou praticamente restrito ao meio-campo. Tanto no primeiro, como no segundo tempo. A torcida local ficou na bronca e xingou muito o técnico Luan Carlos.

Na décima rodada, os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, dia 28. O Campinense vai sair diante do Nacional-PB, enquanto o Iguatu-CE vai receber o Globo-RN, no estádio Morenão.

