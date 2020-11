Na Série C, Ypiranga vence São Bento e encosta no líder Brusque pelo Grupo B

Sem as presenças dos líderes, aconteceram neste domingo sete jogos no complemento da 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo Grupo A, Vila Nova-GO e Remo empataram e seguem atrás do líder Santa Cruz, enquanto no Grupo B o Ypiranga voltou a vencer e encostou no líder Brusque.

Pelo Grupo A, no OBA, em Goiânia (GO), Vila Nova-GO e Remo empataram sem gols. O resultado os manteve nas mesmas posições e dentro do G-4, a zona de classificação. O time goiano é vice-líder com 24 pontos, um a mais do que o Remo, com 23. O Manaus aparece em quarto, com 18 pontos. O Santa Cruz segue na liderança folgada, com 30 pontos.

Na briga para ganhar posições, o Treze venceu o Ferroviário-CE, no Ceará. Mesmo em oitavo lugar, com 16 pontos, o Treze continua na briga por uma vaga no G-4, enquanto o Ferroviário aparece com 17 pontos, em quinto lugar.

O Jacuipense passou à sexta posição, com 17 pontos, ao empatar fora por 1 a 1 com o Botafogo-PB, penúltimo colocado, com 12 pontos. Após o jogo a diretoria demitiu o técnico Rogério Zimmermann.

No Grupo B, o destaque ficou para o Ypiranga que em casa, em Erechim (RS), fez 2 a 1 em cima do São Bento e confirmou a vice-liderança, com 24 pontos, agora apenas três pontos atrás do líder Brusque.

O Londrina se manteve em terceiro lugar, com 21 pontos, ao segurar o empate sem gols em Varginha (MG) com o Boa, vice-lanterna com 10 pontos. Só na frente do São Bento, em último lugar com nove.

Na disputa por posições, o Criciúma foi surpreendido em casa pelo Tombense, que venceu por 1 a 0, e agora aparece em quarto lugar, com 19 pontos. O Volta Redonda também perdeu em casa, por 4 a 3, para o São José-RS.

Depois destes resultados, Criciúma aparece em sexto lugar, com 16 pontos, mesma pontuação do São José, em sétimo. O Volta Redonda, em baixa, é oitavo com 14 pontos.

Nesta primeira fase da Série C, os 20 clubes estão divididos em dois grupos de dez, os quais foram divididos conforme as regiões do País. Dentro das chaves, enfrentarão os próprios rivais em ida e volta. Os quatro primeiros colocados vão avançar à segunda fase, enquanto os dois piores serão rebaixados à Série D.

Confira os resultados da 13ª rodada:

QUINTA-FEIRA

Ituano-SP 3 x 1 Brusque-SC

SÁBADO

Imperatriz-MA 1 x 6 Santa Cruz-PE

Paysandy-PA 1 x 1 Manaus

DOMINGO

Volta Redonda-RJ 3 x 4 São José-RS

Ferroviário-CE 0 x 1 Treze-PB

Criciúma-SC 0 x 1 Tombense-MG

Boa-MG 0 x 0 Londrina-PR

Ypiranga-RS 2 x 1 São Bento-SP

Botafogo-PB 1 x 1 Jacuipense-BA

Vila Nova-GO 0 x 0 Remo-PA

