Na Série C, Volta Redonda vence o São Bernardo e lidera o Grupo B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2024 - 22:45 Para compartilhar:

O Volta Redonda estreou com vitória nos quadrangulares da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo, em jogo único do dia, ao vencer o São Bernardo por 3 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, na região sul-fluminense.

Bruno Santos, duas vezes, e Fabrício colocaram o time do interior do estado do Rio na liderança do Grupo B. Em segundo lugar aparece o Remo, que venceu o Botafogo-PB por 2 a 1 no sábado.

No mesmo dia, Ypiranga e Ferroviária empataram sem gols em Erechim, pelo Grupo C. O último jogo da primeira rodada acontece nesta segunda-feira, entre Londrina e Athletic, no Estádio do Café, às 20h.

Os oito times que seguem atrás do acesso e do título da temporada estão divididos em dois grupos de quatro times cada. Eles se enfrentam entre si em turno e returno – seis rodadas. Os dois melhores de cada grupo vão garantir o acesso, enquanto os líderes vão decidir o título em dois jogos.