Na Série C, Tombense e Manaus empatam e seguram a liderança do Grupo D

Na disputa direta pela liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, Tombense e Manaus fizeram um grande jogo, neste sábado à tarde, no interior de Minas Gerais, e que terminou empatado por 2 a 2 pela segunda rodada da segunda fase. Agora eles lideram o Grupo D, com quatro pontos cada.

Como era esperado, o jogo foi movimentado. Mas os gols saíram no segundo tempo. O Manaus abriu o placar com Gabriel Davis, mas o Tombense virou com Jean Lucas e Rubens. Aos 40 minutos, o visitante empatou com Denilson, de cabeça.

No outro jogo em Novo Horizonte (SP), Novorizontino e Ypiranga fizeram um jogo equilibrado. No final, já nos acréscimos, o time paulista marcou o gol da vitória, com um pênalti bem cobrado por Pereira. O time paulista fica com três pontos e deixa o gaúcho na lanterna com zero.

A terceira rodada vai ser a última do primeiro turno. No próximo sábado, o Ypiranga vai pegar o Manaus na Amazônia, enquanto no domingo o Novorizontino vai até a cidade de Tombos para enfrentar o Tombense.

Os outros dois jogos são válidos pelo Grupo C. Um deles será disputado domingo e outro na segunda-feira. A segunda fase está sendo disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde jogam dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave já garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

Confira os jogos da 2ª rodada da 2ª fase:

SÁBADO

Tombense-MG 2 x 2 Manaus-AM

Novorizontino-SP 1 x 0 Ypiranga-RS

DOMINGO

16h

Ituano-SP x Criciúma-SC

SEGUNDA-FEIRA







20h

Paysandu-PA x Botafogo-PB

Saiba mais