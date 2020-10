Na Série C, Remo goleia e Paysandu vence fora pelo Grupo A

A dupla paraense, formada por Remo e Paysandu, foi bem na abertura da 12.ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No Mangueirão, o Remo não deu chances ao lanterna Imperatriz, goleando por 5 a 0, enquanto o Paysandu venceu o Treze, por 1 a 0, na Paraíba.

A fácil vitória deixou o Remo na vice-liderança do Grupo A, com 22 pontos, dois atrás do líder Santa Cruz. Completam o G4, a zona de classificação, o Vila Nova-GO com 20 e o Ferroviário-CE, com 17.

Apesar da vitória no Estádio Amigão, o Paysandu ocupa apenas a sétima posição, com 15 pontos. No início da tarde, a direção do Paysandu confirmou o acerto com o técnico João Brigatti, ex-Ponte Preta, para substituir a Matheus Costa, que se transferiu para o Operário-PR.

Na Arena da Amazônia, o Manaus venceu o Jacuipense por 2 a 1 e chegou aos 17 pontos, em quinto lugar. O time baiano, com 16, é o sexto. O Imperatriz tem um e o Treze soma 13 pontos, em oitavo.

Confira os jogos da 12.ª rodada da Série C:

Sábado

Treze-PB 0 x 1 Paysandu-PA

Manaus-AM 2 x 1 Jacuipense-BA

Remo-PA 5 x 0 Imperatriz-MA

Domingo

15h30 – Ypiranga-RS x Boa Esporte-MG

16h – Brusque-SC x São José-RS

Londrina-PR x Ituano-SP

17h – Tombense-MG x Volta Redonda-RJ

18h – Santa Cruz-PE x Botafogo-PB

Segunda-feira

18h – São Bento-SP x Criciúma-SC

20h – Vila Nova-GO x Ferroviário-CE

