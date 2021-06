Na Série C, Manaus lidera Grupo A e Ituano vira em cima do Mirassol pelo Grupo B

O Ituano conseguiu uma importante vitória, neste sábado, ao fazer 2 a 1, em cima do Mirassol mesmo atuando no estádio Maião.

A virada ainda impulsionou o time de Itu para a briga direta por uma vaga na segunda fase pelo Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. A quinta rodada ainda teve mais quatro jogos e deixou o Manaus-AM na liderança isolada do Grupo A.

Agora Mirassol e Ituano têm os mesmos sete pontos dentro do Grupo B, com o Mirassol ficando em quarto lugar por ter melhor saldo de gols: 1 a -2. Esta foi a segunda vitória seguida do Ituano, que antes tinha batido o Paraná por 2 a 1.

Pela manhã, no estádio Durival de Britto, o Paraná venceu por 3 a 1 o São José-RS, somando sua primeira vitória e deixando a lanterna. Agora tem quatro pontos, em oitavo lugar. O time gaúcho ficou em último com dois.

O Manaus assumiu a liderança do Grupo A, com nove pontos, ao vencer por 2 a 1 o Tombense, dentro da Arena Amazônia. O time mineiro é sexto colocado com seis pontos. O Volta Redonda é vice-líder com oito pontos depois de empatar em casa e sem gols com o Santa Cruz, lanterna com três pontos.

Em Pituaçu, em Salvador (BA), a Jucuipense conquistou sua primeira vitória ao bater o Ferroviário-CE por 1 a 0. O time baiano agora soma cinco pontos, porém, é penúltimo colocado. Com sete pontos, o time do Ceará é quinto colocado.

No domingo, acontecem três jogos e outro na segunda-feira à noite. Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de nove rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

Confira os jogos da quinta rodada da Série C:

SEXTA-FEIRA

Botafogo-PB 2 x 0 Altos-PI

SÁBADO

Paraná-PR 3 x 1 São José-RS

Jacuipense-BA 1 x 0 Ferroviário-CE

Manaus-AM 2 x 1 Tombense-MG

Mirassol-SP 1 x 2 Ituano-SP

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Santa Cruz-PE

DOMINGO

11h

Botafogo-SP x Oeste-SP

15h30

Floresta-CE x Paysandu-PA

16h

Criciúma-SC x Novorizontino-SP

SEGUNDA-FEIRA

20h

Ypiranga-RS x Figueirense-SC

