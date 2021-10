Na Série C, Criciúma e Botafogo-PB empatam e deixam Ituano na ponta do Grupo C

Duas partidas abriram, neste sábado, as disputas da terceira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Ituano, que recebeu e venceu o Paysandu-PA, por 3 a 1, assumindo a liderança isolada do Grupo C. Ele foi beneficiado pelo empate sem gols entre Criciúma e Botafogo-PB.

O Ituano é primeiro colocado, com seis pontos, seguido pelo Criciúma, com cinco. Paysandu e Botafogo-PB têm dois pontos cada e vão buscar a recuperação nas últimas três rodadas. Os dois primeiros colocados vão à semifinal e garantem o acesso à Série B em 2022.

No estádio Novelli Júnior, em Itu, o time paulista até saiu atrás no placar, quando Marlon fez de pênalti para o Paysandu logo nos primeiros minutos. Mas, ainda no primeiro tempo, Matheus Mancini e Gerson Magrão fizeram os gols da virada. Já nos minutos finais do jogo, João Victor deixou sua marca e fechou o placar em 3 a 1.

Criciúma-SC e Botafogo-PB mediram forças no estádio Heriberto Hülse e ficaram no empate por 0 a 0. Os donos da casa tiveram dois jogadores expulsos, mas conseguiram segurar a igualdade.

As outras duas partidas, ambas do Grupo D, fecham a terceira rodada. Neste domingo, o Manaus recebe o Ypiranga-RS, na Arena da Amazônia, às 16h, focado em abrir vantagem na liderança. Já na segunda-feira, no mesmo horário, Tombense-MG e Novorizontino se enfrentam em Tombos (MG).

Confira os jogos da 3.ª rodada da Série C:

SÁBADO

Ituano-SP 3 x 1 Paysandu-PA

Criciúma-SC 0 x 0 Botafogo-PB

DOMINGO

16h

Manaus-AM x Ypiranga-RS

SEGUNDA-FEIRA







16h

Tombense-MG x Novorizontino-SP

