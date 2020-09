Na Série C, Brusque vence e assume a liderança do Grupo B

O Brusque é o novo líder do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele atingiu os 12 pontos após vencer o Boa, por 1 a 0, em Varginha(MG), contando ainda com o empate por 1 a 1 do Volta Redonda (agora vice-líder, com 11 pontos), com o Criciúma, em Santa Catarina, pela quinta rodada.

Campeão da Série D em 2019, o Brusque-SC foi ao estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), e conseguiu bater o Boa-MG, por 1 a 0, enquanto o Volta Redonda-RJ visitou o Criciúma-SC, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), e empatou 1 a 1. O Ypiranga-RS foi o único mandante a vencer – anotou 2 a 0 sobre o Tombense-MG, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

A classificação do Grupo B tem Brusque, com 12 pontos, Volta Redonda, com 11, e Criciúma e Ypiranga, ambos com oito. Na parte inferior da tabela, o Boa soma com apenas dois pontos e divide a zona de rebaixamento com o São Bento-SP, com um. Ituano-SP, com cinco, e Tombense, com três, estão logo acima na classificação.

Pelo Grupo A, Ferroviário-CE e Manaus-AM duelaram na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os nordestinos não conseguiram fazer valer o mando de campo e ficaram no empate, por 1 a 1 – ambos com gols de pênaltis, curiosamente. Mesmo assim, os cearenses lideram o Grupo A, com dez pontos, quatro à frente dos manauaras, que estão em quinto.

A rodada continua apenas no meio de semana, com outras duas partidas pelo Grupo A. Na quarta-feira (9), o Paysandu-PA recebe o Jacuipense-BA, às 20h, na Curuzu, em Belém (PA). Na quinta-feira (10), o encerramento da rodada está marcado para as 20h, com Treze-PB e Remo-PA, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

Confira os jogos da 5ª rodada da Série C:

SÁBADO

Ituano 2 x 2 São José-RS

Londrina-PR 1 x 0 São Bento-SP

Imperatriz-MA 1 x 2 Botafogo-PB

Vila Nova-GO 1 x 0 Santa Cruz

DOMINGO

Ypiranga-RS 2 x 0 Tombense-MG

Criciúma-SC 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Boa Esporte-MG 0 x 1 Brusque-SC

Ferroviário-CE 1 x 1 Manaus-AM

QUARTA-FEIRA (DIA 9)

20h

Paysandu-PA x Jacuipense-BA

QUINTA-FEIRA (10)

20h

Treze-PB x Remo-PAN

