Na Série B, Vitória quer voltar à liderança e Botafogo-SP, encostar no G-4

A 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada nesta segunda-feira com dois jogos fechando o primeiro turno. O Vitória quer voltar à liderança e, para isso, precisa vencer a Chapecoense, no Barradão, em Salvador. Já o Botafogo-SP planeja encostar no G-4 no duelo com o Londrina.

O Vitória está em grande fase e vem de duas vitórias consecutivas, sendo a última frente ao Sport por 2 a 1. Com 34 pontos, o time baiano precisa apenas do triunfo para recuperar a primeira posição. Temporariamente, a ponta está nas mãos do Novorizontino, com 36 pontos, após vencer o Criciúma, por 1 a 0, sábado em Santa Catarina.

Mas a Chapecoense vive o seu melhor momento no torneio. Com 18 pontos, aparece na zona de rebaixamento, mas venceu seus últimos dois jogos. Na rodada passada, bateu o Ituano por 1 a 0 e também precisa da vitória para deixar a degola.

No outro jogo desta segunda-feira, o Botafogo tenta fazer o papel de visitante indigesto para colar no G-4. O time paulista tem 27 pontos e vem de vitória sobre o Criciúma por 1 a 0. Já o Londrina perdeu para o Novorizontino, fora de seus domínios, por 3 a 0. O clube paranaense tem 14 pontos, na vice-lanterna, na frente apenas do ABC, com 12.

