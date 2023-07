Na Série B, Londrina anuncia Eduardo Souza como sexto técnico na temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 15:46 Compartilhe

O Londrina definiu quem será seu novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Eduardo Souza, de 42 anos, que estava no Atlético-GO e chega ao clube paranaense para substituir PC Gusmão.

“Eduardo Souza é o novo técnico do Londrina. O comandante chega para dar sequência ao trabalho na Série B. O novo treinador já comanda o treino na tarde desta terça-feira no CT da SM Sports. Seja bem-vindo, professor!”, comunicou o Londrina.

Eduardo Souza chega com a missão de dar uma sequência maior ao Londrina. O clube já teve outros cinco treinadores nesta temporada. Antes de PC Gusmão, Edinho, filho de Pelé, Omar Feitosa, Alexandre Gallo e Edson Vieira também comandaram o time paranaense.

A carreira de Eduardo Souza é marcada por vários trabalhos como auxiliar técnico, mas chegou a treinar Aparecidense e Votuporanguense. No CRB, treinou o time de forma interina, assim como no Atlético-GO. No clube goiano, porém, foi efetivado na temporada passada após o rebaixamento e saiu em março.

Na última rodada, o Londrina perdeu para o CRB por 2 a 1 fora de casa. Com isso, permaneceu com 11 pontos, dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar. O time volta a campo no sábado, às 11h, quando visita o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 16ª rodada.

