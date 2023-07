Na Série B, Guarani, Botafogo-SP e Mirassol entram em campo de olho no G-4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Cinco partidas dão sequência nas disputas da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, com jogos de manhã até a noite. Os maiores destaques ficam para os representantes paulistas, Guarani e Botafogo-SP, que chegam embalados por duas vitórias e tentam entrar de vez na briga pelo G-4 – zona de acesso.

Fora de casa, o Guarani irá enfrentar o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), às 17h. O time campineiro começará a rodada com 32 pontos e não perde há quatro jogos, com três vitórias neste meio tempo. Já o rival vive um momento completamente diferente. Apesar de também vir embalado por duas vitórias, os catarinenses estão na zona de rebaixamento, com 17 pontos.

Um pouco mais cedo, às 15h30, o Botafogo-SP recebe o Juventude em um duelo direto onde as duas equipes estão empatadas com 30 pontos, na parte intermediária da tabela, tentando encostar no G-4. Enquanto o time mandante vem de duas vitórias, o adversário não sabe o que é perder há seis jogos. O jogo será realizado no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP), que pertence ao rival Comercial porque o estádio Santa Cruz vai receber o show Cabaré.

Neste mesmo páreo está o Mirassol, outro representante paulista que deseja entrar no G-4. Atualmente com 31 pontos, o time paulista irá visitar a Chapecoense, na Arena Condá, logo às 11 horas. Os catarinenses estão na zona de rebaixamento com 18 pontos.

Os outros dois jogos são confrontos diretos da parte intermediária e baixa da tabela. Às 18h, sem vencer há dois jogos, o Atlético-GO, que soma 27 pontos, recebe o Sampaio Corrêa, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O representante maranhense é 15º com 20 e vem de duas derrotas seguidas.

Mais cedo, às 17h, em um duelo dos desesperados, entre os dois últimos colocados, ABC e Londrina jogam na Arena das Dunas, em Natal (RN). Os donos da casa somam apenas 12 pontos e são lanternas, enquanto o rival tem 14 e vem logo à frente.

A 20ª rodada da Série B será encerrada com mais três jogos no domingo. Um dos grandes destaques ficará para a Ponte Preta que irá buscar a reabilitação na estreia do técnico Pintado.

CONFIRA OS JOGOS DA 20ª RODADA:

Sexta-feira

19h

Ceará x Ituano

21h30

Sport x CRB

Sábado

11h

Chapecoense x Mirassol

15h30





Botafogo-SP x Juventude

17h

Avaí x Guarani

ABC x Londrina

18h

Atlético-GO x Sampaio Corrêa

Domingo

11h

Tombense x Criciúma

15h30

Novorizontino x Vila Nova

18h





Ponte Preta x Vitória

