Na Seleção do Brasileirão pelo segundo ano seguido, meia rechaça saída do Flamengo: ‘Gerson fica’

Aos 23 anos, Gerson já é uma referência no Flamengo. São duas temporadas e sete títulos conquistados, entre eles, os do Brasileirão de 2019 e 2020. Em ambos, o Coringa foi eleito para a Seleção do Campeonato, e na premiação realizada nesta sexta-feira, o camisa 8 ressaltou a entrega do elenco na defesa da taça. Por fim, o Coringa rechaçou a possibilidade de deixar o clube agora.

– Feliz por estar aqui mais uma vez. Conseguimos ganhar o título nas últimas rodadas. Campeonato muito difícil, mas conseguimos alcançar o objetivo. Depois de muito aperto no coração saímos campeões. Continuar trabalhando para seguir assim – afirmou Gerson, no Prêmio Brasileirão, antes de completar:

– Gerson fica – resumiu o melhor volante da competição, ao ser questionado se permaneceria no Flamengo ou se tinha recebido propostas para saír do clube.

O “Prêmio Brasileirão” é uma cerimônia anual organizada pela CBF que elege os principais destaques do Campeonato Brasileiro. Nele, são escaladas seleções com os melhores jogadores e jogadoras do Brasileirão Assaí e do Brasileiro Feminino A-1, além de premiar destaques como artilheiros, revelações, árbitros e outros campeões brasileiros na mesma temporada, com a participação de jornalistas, capitães e treinadores dos 20 clubes da Série A.

E MAIS:

Veja também