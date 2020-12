Na Romênia, novo ‘monolito misterioso’ aparece e desaparece de montanha

No dia 26 de novembro, um misterioso monolito de metal apareceu na colina Batca Doamnei, localizada na cidade de Piatra Neamt, na Romênia. Porém, nesta segunda-feira (30), o monolito já não estava mais lá.

O monolito romeno é semelhante ao que apareceu e depois desapareceu no deserto de Utah, nos Estados Unidos. No caso americano, as autoridades investigam o ocorrido.

Segundo as autoridades da Romênia, o dono da propriedade onde está o monolito ainda é desconhecido, mas quem erigiu o monumento deveria ter pedido permissão ao Ministério da Cultura do país.

A estrutura tem uma altura de cerca de quatro metros e foi encontrada a poucos metros do monumento histórico mais antigo da cidade, a fortaleza dácia de Petrodava. O monolito ainda estava com um lado voltado para o Monte Ceahlau, conhecido localmente como a “Montanha Sagrada”.

