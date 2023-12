Na reta final da gravidez, MC Mirella revela data estimada para parto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 22:28 Para compartilhar:

MC Mirella está prestes à dar à luz Serena, sua primeira filha. A pequena, que é fruto do relacionamento da cantora com Dynho Alves, deve chegar ainda em 2023.

“A Serena vai nascer depois do Natal. Pode ter certeza disso. Fiquem tranquilos, aproveitem as festas, aproveitem o mês de dezembro. Ela só vem aí no final de dezembro”, declarou, nos stories do Instagram nesta quinta-feira, 7. Ela também tranquilizou fãs informando que seu tampão mucoso ainda não foi liberado.

Mais tarde, Mirella ainda compartilhou fotos do barrigão de nove meses e revelou estar sentindo dores na barriga.

