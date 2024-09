Na reta final da gravidez, IZA revela estar ansiosa para se apresentar no Rock in Rio: ‘Aguenta firme, filha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 20:14 Para compartilhar:

Nala está bem perto de chegar, mas a mamãe IZA não deixou de confirmar sua participação no Rock in Rio 2024. O show da diva está com quase tudo pronto para acontecer e, nesta quinta-feira, 19, ela fez um pedido especial à menina, que deve nascer em outubro.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou os ajustes finais para a apresentação, no palco da Cidade do Rock.

“Aguenta firme, filha. Mamãe tem o show mais especial da vida pra fazer amanhã!”, escreveu a cantora ao compartilhar um carrossel de cliques na Feed do Instagram.

Com quase 9 meses de gestação, IZA subirá ao Palco Sunset na próxima sexta, 20.

Em uma publicação anterior, IZA desabafou sobre os desafios de se apresentar grávida pela primeira vez.

“Sigo aqui gravidíssima, vivendo um momento muito especial, mas muito desafiador. Vou dizer para vocês… Passei dos 8 meses e estou com 35 semanas. Nunca respirei assim, nunca cantei assim, a voz fica mais grave e as cordas vocais ficam mais relaxadas com os hormônios da gravidez”, contou a artista.

IZA anunciou a gravidez em abril, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Yuri Lima.

