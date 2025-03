Na reta final da gestação, Lucy Ramos compartilha detalhes do quarto da filha, Kyara

A atriz Lucy Ramos compartilhou detalhes do quarto da filha, Kyara, que está prestes a vir ao mundo. Nesta terça-feira, 25, ela mostrou aos seus seguidores no Instagram a decoração do espaço, que está pronto para ser ocupado pela nova moradora.

Kyara é a primeira filha da artista com o ator e diretor Thiago Luciano. O casal está junto há 18 anos, mas somente agora os famosos decidiram aumentar a família.

“O cantinho da Kyara já está pronto para recebê-la e começar uma nova história. Tudo do jeitinho que pensei: delicado, minimalista e carregado de afeto em cada detalhe. Coração quentinho em ver tudo se materializando”, escreveu ela na legenda ao publicar um vídeo no Feed.

Um dos destaques do cômodo é a parede decorada com um papel de parede exclusivo, onde são retratados a natureza e os quatro cachorros do casal. A mamãe de primeira viagem também mostrou o berço, todo feito em madeira, a poltrona de amamentação e uma cômoda com trocador.

Seguidores aprovaram o quartinho da bebê e elogiaram o carinho e bom gosto da atriz, o que a deixou muito feliz. Tanto que Lucy decidiu compartilhar novos registros do ambiente.

“Mais um pouquinho do quarto da minha princesa. Fiquei feliz que vocês gostaram e conseguiram captar a essência do aconchego, da simplicidade, organicidade e do sentido para nossa família. Seus aposentos te esperam, Kyky!”, comemorou a artista.

