Na reta final da gestação, Fernanda Paes Leme não resiste e toma taça de vinho

Fernanda Paes Leme, 40 anos, que está na reta final de sua gestação, não resistiu e sucumbiu às delícias do vinho. Neste domingo, 7, a apresentadora compareceu à degustação de vinhos realizada no restaurante do noivo, Victor Sampaio, e degustou uma taça.

Em seus Stories do Instagram, a atriz contou que, ao ver que todos experimentavam a bebida, a apresentadora, que está na reta final da gestação, não resistiu a um golinho.

“Não vou resistir. Eu vim pelo papo, mas um golinho só tudo bem, né? Já repasso a taça”, disse ela, exibindo o barrigão em uma blusa preta transparente.

Fê Paes Leme espera o seu primeiro filho, uma menina que se chamará Pilar.