A última vez em que Endrick foi utilizado por Abel Ferreira foi no dia 23 de abril, diante do Vasco, no Maracanã. Naquela ocasião, ele entrou no segundo tempo, teve um certo protagonismo em uma fase mais aguda da partida, mas não teve grande influência no resultado, que terminou no empate em 2 a 2 pelo Brasileirão. Dali em diante, o atacante foi apenas relacionado e não saiu do banco de reservas.

Vale lembrar que Abel não tem o costume de desistir de jogadores e já ficou sem usar outros nomes do elenco que hoje acabam tendo muitas chances, como o próprio Rafael Navarro, como Flaco López e até mesmo Giovani. Diante do Goiás, quando deve poupar parte do time titular, é possível que Abel Ferreira “rode” o elenco e Endrick tenha uma nova chance no ataque alviverde.

