Na reestreia de Umberto Louzer, Guarani vence Vitória e acaba com jejum na Série B

A reestreia de Umberto Louzer no comando do Guarani foi com o pé direito. Depois de ficar seis jogos sem vencer, o time paulista se reabilitou na noite deste domingo, ao ganhar do Vitória, por 2 a 0, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no duelo que fechou a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bruninho e Derek marcaram os gols, um em cada tempo.

Com o resultado, o time de Louzer, que chegou antes da parada para a Data Fifa e teve chance de treinar seus jogadores uma semana antes da estreia, subiu na tabela. Com os três pontos ganhos, o Guarani chegou aos 19 e assumiu a nona colocação, diminuindo a diferença para o G-4 – zona de acesso.

Já o Vitória conheceu a sua segunda derrota seguida, mas mesmo assim termina a rodada no G-4, na quarta colocação com 25 pontos. Mas, viu os adversários diretos na briga pela liderança, abrirem vantagem. O Novorizontino, novo primeiro colocado, tem 29 pontos.

Jogando em casa e precisando do resultado positivo, o Guarani começou melhor e não demorou para abrir o placar. Logo aos 10 minutos, João Victor fez boa jogada pela direita e cruzou na área para Bruninho, que dominou e bateu cruzado na saída do goleiro Lucas Arcanjo, que nada pôde fazer.

Logo no lance seguinte, o árbitro chegou a marcar um pênalti para o Guarani, em uma falta em cima de Diogo Mateus, mas depois de analisar o VAR, invalidou a penalidade, ao ver que o zagueiro tocou na bola. A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco e mesmo assim, o Vitória não conseguiu assustar. Já o time campineiro teve mais uma chance nos minutos finais, desta vez com Matheus Barbosa, mas que chutou para fora, rente à trave.

Na volta do intervalo, o Guarani aproveitou o primeiro espaço que teve e ampliou o placar. Aos oito minutos, João Victor deu um passe na medida para Derek que só rolou para o fundo da rede. Depois de mais esse susto, o Vitória acordou para a partida e passou a tentar fazer pressão na área adversária.

A primeira boa oportunidade saiu aos 27 minutos, quando Rodrigo Andrade pegou a sobra e soltou a bomba, mas a bola foi para fora. Já aos 40, Matheus Trindade teve boa chance de cabeça, mas acabou mandando nas mãos do goleiro Pegorari, que fez outras defesas importantes quando o time paulista caiu fisicamente.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira para a disputa da 14ª rodada da Série B. Às 21h30, o Guarani recebe o Mirassol, no estádio Brinco de Ouro. Mesmo horário em que o Vitória encara o Sampaio Corrêa, no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 0 VITÓRIA

GUARANI – Pegorari; Diogo Mateus, Alvariño, Wálber e Mayk; Matheus Barbosa (Lucas Araújo), Matheus Bueno e Isaque (Régis); João Victor (Wenderson), Derek (Bruno Mendes) e Bruninho (Lucas Silva). Técnico: Umberto Louzer.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor, Wagner Leonardo e Marcelo (Pablo Diogo); Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Matheus Trindade) e Welligton Nem (Welder); José Hugo (Giovanni Augusto), Tréllez e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

GOLS – Bruninho, aos 10 minutos, do primeiro tempo e Derek, aos oito, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Isaque e Wálber (Guarani) e João Victor, Matheus Trindade e Pablo Diogo (Vitória).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA – R$ 110.250,00

PÚBLICO – 4.137 pagantes





LOCAL – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

