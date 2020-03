Em rede social, Rose Miriam compartilha foto antiga com Gugu e os filhos: “Saudade”

Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato, abriu seu álbum de fotos antigas mais uma vez. Na madrugada desta segunda-feira (30), a enfermeira compartilhou uma imagem do aniversário de um ano das filhas gêmeas Sofia e Marina.

“Aniversário de 1 ano das minhas princesas. Saudade”, escreveu ela na legenda da publicação. Nos dias de hoje, as meninas estão com 16 anos, e João Augusto, o primogênito de Rose e Gugu, está com 18 anos de idade.

Desde que Gugu faleceu em novembro do ano passado após sofrer um acidente em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, no fim do ano passado, Rose Miriam trava uma luta na Justiça para ter direito a herança do comunicador.

Além desta lembrança na rede social, ela tem publicado outras fotos antigas da família Liberato.

Confira abaixo algumas publicações de Rose em seu perfil no Instagram: