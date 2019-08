Na raça! Flamengo vira para cima do Corinthians e sai na frente na decisão do brasileiro sub-17

São Paulo – Na manhã deste sábado, Flamengo e Corinthians se enfrentaram pela primeira partida da decisão do Campeonato Brasileiro sub-17. Os paulistas saíram na frente e chegaram a estar com 3 a 1 no placar, mas os Garotos do Ninho reagiram. Liderado pelo artilheiro da competição, Lázaro, o Rubro-Negro não desistiu e buscou a virada por 4 a 3 e levou a vantagem para o jogo de volta em Cariacica.

Superior na etapa inicial, o Corinthians foi para o intervalo com 2 a 0 no placar, gols de Cauê e Danilo. Precisando reagir, o Flamengo voltou mais organizado e descontou aos três minutos do primeiro tempo, com belo gol de Lázaro. Porém, no minuto seguinte, um balde de água fria. Cauê recebeu a bola dentro da área e bateu firme para ampliar o placar para 3 a 1.

Foi aí que raça e a vontade fizeram a diferença. Aos dez minutos, Caio foi derrubado dentro da área e o juíz marcou pênalti, que foi convertido por Lázaro, o segundo dele no jogo. O camisa 10 seguiu comandando a reação rubro-negra e após um chute na trave, Ryan Luka mandou para o fundo das redes, empatando a partida em 3 a 3.

Confiante pela reação, os Garotos do Ninho continuaram em cima do Corinthians e a virada veio aos 23 minutos do segundo tempo. Carlos Daniel recebeu na direita, passou por dois marcadores e bateu no canto esquerdo do gol para colocar o Flamengo na frente.

Com a vitória em São Paulo, o Flamengo depende apenas de um empate no jogo da volta para ser campeão brasileiro sub-17. O Corinthians precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Caso a equipe paulista vença por um gol de diferença, leva a decisão aos pênaltis. A partida acontece às 11 horas do próximo sábado, em Cariacica (ES).