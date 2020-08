Na próxima semana deveremos pautar o projeto, diz relator da nova lei do Gás

O relator da nova lei do Gás, Laércio Oliveira (PP-SE), afirmou nesta terça-feira, 11, que o projeto de lei deverá ser pautado na próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados. “Na próxima semana, a gente deverá, na pessoa do nosso presidente, pautar esse projeto”, disse Oliveira.

O parlamentar participa de webinar promovido pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), que conta com a presença do secretário especial de Produtividade Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e representantes de outras associações.

O relator se mostrou otimista com o texto. Para ele, as novas regras vão gerar competitividade e barateamento do gás, potencializando as indústrias. “Queremos preços mais em conta. Inclusive com efeitos no botijão de gás, em que esperamos uma redução de aproximadamente 30%, quando tudo estiver funcionando”, disse.

No último dia 29, por 323 votos a favor e 113 contra, a Câmara aprovou a urgência para a tramitação do projeto. Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a nova lei pode destravar investimentos da ordem de R$ 43 bilhões, segundo os cálculos do governo.

“O desejo é que seja votado na próxima semana”, repetiu o parlamentar. Segundo ele, seu gabinete está agora colhendo as sugestões de emendas que foram apresentadas, e conversando com os setores para receber as contribuições sobre o texto. “Tenho agendas, mas as sugestões são para acrescentar, não de discussão do projeto”, disse.

