Na prorrogação,Liverpool vence Flamengo no Mundial de Clubes

SÃO PAULO, 21 DEZ (ANSA) – O Liverpool venceu neste sábado (21) por 1 a 0 o Flamengo e levou a taça do Mundial de Clubes. Em partida disputada em Doha, no Catar, o time inglês garantiu o título na prorrogação, após um placar de 0 a 0 no tempo normal.

O brasileiro Roberto Firmino balançou as redes aos 99 minutos para os ingleses, fazendo a felicidade dos torcedores do Liverpool no Estádio Internacional Khalifa, conhecido também como Estádio Nacional. Em rápido contra-ataque, Firmino recebeu de Mané para cortar o goleiro Diego Alves.

O técnico Jorge Jesus surpreendeu com alterações diferentes das que vinha fazendo nas últimas partidas do Flamengo. Aos 31 minutos, Jorge Jesus trocou Arrascaeta por Vitinho. Depois, tirou Éverton Ribeiro para colocar Diego. As mudanças acabaram desorganizando o time do Flamengo, dando espaço para o Liverpool se fortalecer. Flamengo e Liverpool já tinham se enfrentado em 1981 pelo título do Mundial de Clubes. Na ocasião, os brasileiros venceram por 3 a 0, com gols de Adílio e Nunes, duas vezes. (ANSA)