Na presença de Temer, FCA anuncia 3º turno em fábrica em PE

SÃO PAULO, 23 MAR (ANSA) – O presidente Michel Temer visitou nesta sexta-feira (23) a fábrica do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) em Goiana (PE), para a cerimônia de anúncio da expansão das atividades da unidade.

O polo industrial da Jeep, marca na qual o grupo mais aposta, terá um terceiro turno de produção e passará a operar 24 horas por dia. Com isso, poderá atingir sua capacidade máxima de produção, que é de 250 mil veículos por ano.

Além dos Jeep Renegade e Compass, a unidade fabrica a “picape-SUV” Fiat Toro. A expansão das atividades no polo abriu 1,5 mil postos de trabalho. Após visitar a fábrica, Temer fez um discurso de pouco menos de 10 minutos.

“É isso que acabamos de verificar, uma inovação extraordinária, um trabalho fantástico, uma coisa que nos dá orgulho”, declarou, acrescentando que a Fiat traz “otimismo” ao Brasil. A cerimônia contou com as presenças do CEO mundial da FCA, Sergio Marchionne, e do presidente do grupo para a América Latina, Stefan Ketter. (ANSA)