Na praia, Vera Fischer rouba a cena em vestido de seda

Vera Fischer usou o Instagram nesta segunda-feira, 28, para mostrar registros em João Pessoa, na Paraíba. Aos 71 anos, a atriz compartilhou cliques encantadores na praia.

“João Pessoa, sua lindaaaa!!! Obrigada pelo teatro lotado e pela gentileza!!! Ótima segunda-feira, meus amores! Sua Vera”, escreveu, na legenda da publicação. Nas fotos, ela aparece usando vestido de seda preto e fazendo poses.

Vera está em cartaz com a peça “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”, que passou pela cidade na sexta-feira, 25. No domingo, 27, a atriz se apresentou em Natal, no Rio Grande do Norte.

“Nossa João Pessoa ficou ainda mais linda com esse reforço de beleza!”, elogiou um seguidor, nos comentários. “Ela é sempre muito linda”, escreveu outro.

