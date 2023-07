Na praia, Pabllo Vittar joga bola de salto e impressiona com habilidade; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 10:31 Compartilhe

A cantora Pabllo Vittar chamou a atenção no Instagram na quinta-feira, 6, quando mostrou que não desce do salto nem na praia. Em registros compartilhados na rede social, ela deixou claro que tem equilíbrio com o calçado até quando o assunto é jogar bola.

Pabllo reuniu uma série de fotos e vídeos em um dia livre na praia e na piscina, onde aparece usando cropped, calcinha de biquíni fio-dental e salto alto. Em um dos registros, ela joga bola na areia, em frente ao mar, com o calçado, fato que impressionou seus seguidores.

A publicação está rendendo elogios de anônimos e famosos sobre a beleza, boa forma e habilidade da cantora. Entre os comentários, destacam-se mensagens como: “O vídeo da praia salvou meu dia”, “O salto não afunda na areia, porque a gata tem piso pleno e sereno”, “A Barbie” e “Já quero essa artilheira na Copa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)

